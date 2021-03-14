Участники форума "Муниципальная Россия" проигнорировали задержания

Форум "Муниципальная Россия" продолжает работу после массовых задержаний участников. Об этом сообщила координатор Анастасия Буракова.

Форум "Муниципальная Россия" продолжает работу после массовых задержаний участников. Об этом сообщила координатор Анастасия Буракова.

Участников форума обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией. Буракова рассказала, что задержанные будут обжаловать действия сотрудников полиции.

Также депутаты проводят встречи оффлайн, чтобы им "не мешали люди в форме", уточнила координатор. По ее словам, задержание участников не повлияло на повестку, поэтому вопросы, которые не успели обсудить в первый день, будут обсуждаться онлайн.

Ранее сообщалось, что проведение второго дня форума "Муниципальная Россия" отменили из-за массовых задержаний. Планировалось, что формат мероприятия будет носить неформальный характер.