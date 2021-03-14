Жители Судана не удовлетворены качеством жизни на территории африканской страны. Об этом сообщил президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Жители Судана не удовлетворены качеством жизни на территории африканской страны. Об этом сообщил президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Российский ученый прибыл на территорию Судана для проведения социологического исследования. По его словам, экспертам ФЗНЦ удалось установить контакт с суданскими специалистами.

"Обсудили с местными экспертами ситуацию в стране. Сошлись почти по всем пунктам", — рассказал президент Фонда.

Шугалей добавил, что социологический опрос продемонстрировал разочарование среди граждан Судана, несмотря на демократические преобразования в стране. Люди ощущают неприятные послереволюционные последствия, включая экономический кризис, пишет Федеральное агентство новостей.