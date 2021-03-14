СМИ сообщили о планах премьера Великобритании назвать "главную угрозу" страны

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует назвать Россию "большой угрозой". Об этом сообщается в материал издания The Sunday Times.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует назвать Россию "большой угрозой". Об этом сообщается в материал издания The Sunday Times.

Согласно данным газеты, британский политик планирует сделать соответствующее заявление 16 марта. Высказывание главы правительства прозвучит во время обзоров вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны.

Отмечается, что Лондон воспринимает Китай как конкурента, который пытается похитить интеллектуальную собственность. Однако "главная угроза" для Великобритании якобы исходит от России.

Ранее Борис Джонсон рассказал об увеличении военного потенциала в киберпространстве для противодействия потенциальным противникам страны.