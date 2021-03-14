В российском МИД указали на агрессивную политику Запада в Сети

Западные игроки демонстрируют аморальную политику, блокируя российский контент в интернете. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Западные игроки демонстрируют аморальную политику, блокируя российский контент в интернете. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российский дипломат напомнила, что иностранные оппоненты продолжают блокировать отечественные документальные фильмы, аккаунты в соцсетях, информационные ресурсы, а также самостоятельно решают, что можно смотреть на канале "Крым 24".

Мария Захарова подчеркнула, что Россия давно планировала начать регулирование цифрового пространства. Запад своими действиями только ускорил то, на что Москва долго не решалась. Иностранные партнеры нарушили все существующие принципы, считает спикер.