Названы пять продуктов для долголетия

Ключом к долголетию медики назвали пять растительных продуктов, содержащих большое количество полезных компонентов. Это брокколи, капуста, огурцы, шпинат и листья салата.

Ключом к долголетию медики назвали пять растительных продуктов, содержащих большое количество полезных компонентов. Это брокколи, капуста, огурцы, шпинат и листья салата.

Рекордсменом можно считать брокколи и белокочанную капусту, они содержат достаточное количество антиоксидантов и микроэлементов, защищают клетки от повреждения свободными радикалами, снижают воспаления в организме и предотвращают развитие онкологических заболеваний.

Огурцы снижают концентрацию глюкозы в крови, а шпинат помогает избавиться от лишнего холестерина. Листья салата укрепят сердечную мышцу. Эти зеленые продукты благоприятно воздействуют на иммунную систему и продлевают жизнь.