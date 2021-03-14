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17:08   14 Марта 2021
Общество

Названы пять продуктов для долголетия

Названы пять продуктов для долголетия

Ключом к долголетию медики назвали пять растительных продуктов, содержащих большое количество полезных компонентов. Это брокколи, капуста, огурцы, шпинат и листья салата.

Рекордсменом можно считать брокколи и белокочанную капусту, они содержат достаточное количество антиоксидантов и микроэлементов, защищают клетки от повреждения свободными радикалами, снижают воспаления в организме и предотвращают развитие онкологических заболеваний.

Огурцы снижают концентрацию глюкозы в крови, а шпинат помогает избавиться от лишнего холестерина. Листья салата укрепят сердечную мышцу. Эти зеленые продукты благоприятно воздействуют на иммунную систему и продлевают жизнь.

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#здоровье #иммунитет #долголетие

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