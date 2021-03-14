Минобороны США завершает строительство новой системы ПВО на Аляске
Пентагон введет в эксплуатацию очередной компонент новой системы противоракетной обороны на Аляске уже в текущем году.
Военный объект на базе Clear Air Force находится в эксплуатации с середины прошлого века и является одним из важнейших сегментов системы противоракетной обороны США. Строительство радиолокационной станции дальнего действия (Long Range Discrimination Radar, LRDR) здесь идет с 2018 года.
Согласно заявлению разработчиков, РЛС изготовлена из нитрида галлия, что значительно улучшает ее технические характеристики. Станция будет способна обнаруживать не только межконтинентальные баллистические и гиперзвуковые ракеты, но и выявлять ложные цели, сопровождающие боеголовки МБР.
Особенность данного комплекса заключается в том, что его не нужно выключать во время технического обслуживания.