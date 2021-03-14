Фракция Зеленского продемонстрировала план создания "Украины мечты"
Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" обещает построить "страну мечты". Об этом сообщают СМИ.
Журналисты обнародовали программу фракции украинского лидера. В ней перечислены несколько направлений для дальнейшей работы. Планы депутатов касаются народовластия, инфраструктуры, инвестиций и институтов.
Партия планирует уделить особое внимание борьбе с расколом в обществе и разделением на "восток" и "запад". Также в программе указано, что страна будет придерживаться курса на членство в Евросоюзе. Кроме того, Киев желает получить план действий по членству в НАТО. По мнению политиков, им удастся создать "Украину мечты".
Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник обвинил Владимира Зеленского в государственной измене.