Фракция Зеленского продемонстрировала план создания "Украины мечты"

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" обещает построить "страну мечты". Об этом сообщают СМИ.

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" обещает построить "страну мечты". Об этом сообщают СМИ.

Журналисты обнародовали программу фракции украинского лидера. В ней перечислены несколько направлений для дальнейшей работы. Планы депутатов касаются народовластия, инфраструктуры, инвестиций и институтов.

Партия планирует уделить особое внимание борьбе с расколом в обществе и разделением на "восток" и "запад". Также в программе указано, что страна будет придерживаться курса на членство в Евросоюзе. Кроме того, Киев желает получить план действий по членству в НАТО. По мнению политиков, им удастся создать "Украину мечты".

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник обвинил Владимира Зеленского в государственной измене.