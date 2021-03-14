От верной гибели американцев спасли советские военные моряки и лично Никита Хрущев.

Продвижение НАТО к границам России, а также планы США по созданию кольцевой системы ПРО вокруг страны вызывают беспокойство аналитиков. Впрочем, страны Запада не подозревают, чем может ответить РФ, используя советские военные проекты времен Холодной войны. Один из них предусматривал уничтожения противника с помощью искусственно вызванного гигантского цунами.

Бомба или волна?

Искусственно вызванная ударная волна мощнее ядерного оружия. При применении второго территория, по которой будет нанесен удар, неминуемо окажется зараженной на многие десятилетия. Кроме того, ядерное оружие нужно доставить до месторасположения вероятного противника и лишь затем взорвать.

В то же время при подрыве заряда в заранее рассчитанной точке мирового океана гигантское цунами мгновенно смоет прибрежные город. Остановить эту волну, поднявшуюся выше любого небоскреба США невозможно. Ей не страшны ни системы ПРО, ни истребители-перехватчики.

Первые попытки вызвать управляемые цунами были предприняты самими американцами, еще до испытаний ядерного оружия в конце Второй Мировой войны. В 1944—1945 годах под руководством профессора Томаса Лича из Оклендского университета была проведена серия экспериментов с подводными взрывами, имеющими целью изучение процесса волнообразования.

Опыты проводились на побережье Новой Каледонии. За семь месяцев программы было проведено более 3700 подводных взрывов. Ряд источников утверждают, что в результате эксперимента удалось создать 10-метровую волну цунами, в то время как другие утверждают, что эксперименты были лишь частично успешными. В 1945-м году проект был закрыт.

В 6000 раз мощнее Хиросимы

Эксперименты по созданию волны-убийцы, проводившиеся Западом, были строго засекречены. Однако в СССР о них хорошо знали. Вскоре началась Холодная война, а вместе с ней остро встал вопрос доставки ядерных боезарядов до территории потенциального противника. Главным препятствием являлась система ПВО, которая могла сбить любую технику. К тому же терялся элемент неожиданности.

Так и родилась идея подорвать мощный термоядерный заряд на дне мирового океана, вызвав волну высотой 400-500 метров. Она должна была смыть крупнейшие города на побережье Соединенных Штатов. Погибнуть от убийственной волны могли Нью-Йорк, Филадельфия, Вашингтон, Аннаполис. Второй удар пришелся бы на Западное побережье: Сан-Франциско и Лос-Анжелес. Третий — на Хьюстон, Новый Орлеан и Пенсаколу.

С идеей стереть с лица земли прибрежные города США выступил академик Андрей Сахаров, впоследствии ставший правозащитником. Он предложил поставить на вооружение первой советской атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 627 гигантскую торпеду под термоядерный 100-мегатонный заряд (примерно в 6000 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму).

По замыслу молодого академика, взорванные у океанских берегов США торпеды должны были вызвать цунами невиданной мощи, которое уничтожало не только береговые укрепления потенциального противника, но и его прибрежные мегаполисы.

Смертельная торпеда Сахарова

Начались проектные разработки, суперторпеда получила шифр Т-15. Предполагалось, что советская подлодка приблизится к военно-морской базе США на расстояние 40 километров и выпустит термоядерный заряд. Правда, в таком случае, субмарину вместе с экипажем бы обнаружили и уничтожили. Да и вряд ли ее подпустили бы к прибрежным базам на столь близкое расстояние. Поэтому тактику пришлось изменить.

Согласно новому решению, АПЛ должна была приблизиться к побережью США на безопасное расстояние, выпустить торпеду и уходить домой. Торпеда же, израсходовав свой запас хода, ложилась бы на дно с включенным часовым механизмом. Взрыв в этом случае происходил в нужное время, вызывая цунами. Торпеду также предлагалось превратить в мину замедленного действия. Подорвать ее можно было в любое выгодное политическому и военному командованию СССР время.

Таким образом, всего несколько атомных подлодок могли создать надежное оружие сдерживание на дне мирового океана вблизи побережья США.

Гуманист Хрущев

От применения фантастического по силе оружия, которое разработал Сахаров, американцев спасли советские военные моряки и лично первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. В июле 1954 года к работам по созданию атомной подводной лодки (АПЛ) с термоядерной торпедой на борту были подключены военные, которые и должны были эксплуатировать механизм.

Однако специалисты выступили резко против проекта Т-15. Гидрографы и океанологи опасались необратимого влияния на морское дно взрыва столь мощной бомбы. Позднее, в своей книге «Воспоминания», Сахаров писал, что контр-адмирал Петр Фомин, который отвечал за проект со стороны флота, был шокирован «людоедским характером» Т-15. По словам ученого, Фомин говорил ему, «что военные моряки привыкли бороться с вооруженным противником в открытом бою» и что для него «отвратительна сама мысль о таком массовом убийстве».

Т-15 так и не была принята на вооружение из-за неудачных испытаний в середине 1950-х гг., а подводная лодка проекта 627 получила обычные, неядерные торпеды. Впрочем, от идеи испытания термоядерной бомбы Хрущев не отказался.

К XXII съезду коммунистической партии мощность бомбы уменьшили вдвое со 100 до 50 Мт. Для ее транспортировки был переоборудован тяжелый стратегический бомбардировщик Ту-95. 30 октября 1961 года бомбу сбросили на пролив Маточкин шар на Новой Земле.

Спустя секунду после взрыва над землей расцвело рукотворное солнце — вспышку можно было бы увидеть в простой бинокль даже с Марса, а на Земле ее наблюдали на расстоянии в 1000 километров. Спустя несколько секунд диаметр пылевого столба ядерного гриба разросся до 10 км, а его верхушка вышла в мезосферу, устремившись ввысь на 67 км.

Взрыв бомбы, окрещенный «Кузькиной матерью», стал самым мощным в истории человечества. Сложно себе предположить, чем он мог обернуться для США и всей планеты в случае реализации проекта суперцунами.