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16:39   14 Марта 2021
Армия

Видео подготовки офицеров в Военной академии им. Жукова появилось в Сети

Видео подготовки офицеров в Военной академии им. Жукова появилось в Сети

Военная академия Воздушно-космической обороны в Твери готовит кадров для ВКС России, ежедневно устраивая воздушные "войны".

Для курсантов Тверской академии созданы специальные рабочие условия, максимально приближенные к боевым. В современной войне, исход которой решается в основном в космическом и небесном пространствах, результат взаимодействия видов и родов войск будет напрямую зависеть от решений и действий этих офицеров.

Курсанты академии получают поистине уникальные знания и навыки. Преподаватели изобретают новые увлекательные задачи – например, как противостоять боевому беспилотнику второго поколения.

Также помогает наличие искусственного интеллекта. С помощью обученной нейронной сети обрабатывается огромный поток данных и строится трехмерная карта местности.

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#россия #вкс рф #Тверская Военная академия

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