Военная академия Воздушно-космической обороны в Твери готовит кадров для ВКС России, ежедневно устраивая воздушные "войны".

Военная академия Воздушно-космической обороны в Твери готовит кадров для ВКС России, ежедневно устраивая воздушные "войны".

Для курсантов Тверской академии созданы специальные рабочие условия, максимально приближенные к боевым. В современной войне, исход которой решается в основном в космическом и небесном пространствах, результат взаимодействия видов и родов войск будет напрямую зависеть от решений и действий этих офицеров.

Курсанты академии получают поистине уникальные знания и навыки. Преподаватели изобретают новые увлекательные задачи – например, как противостоять боевому беспилотнику второго поколения.

Также помогает наличие искусственного интеллекта. С помощью обученной нейронной сети обрабатывается огромный поток данных и строится трехмерная карта местности.