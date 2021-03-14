Замглавы Смидовичского района ЕАО стал фигурантом уголовного дела

Сотрудники правоохранительных органов ЕАО возбудили дело в отношении представителя администрации Смидовичского района.

Сотрудники правоохранительных органов ЕАО возбудили дело в отношении представителя администрации Смидовичского района.

По предварительной информации, местное управление закончило контракт с коммерческим предприятием на выполнение работ по строительству водовода в поселке Николаевка. Но работы не были выполнены в указанный срок.

Виновник события подписал акты, что задача завершена в полном объеме. На основании документа предприниматель получил 1,8 млн. рублей, сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Позднее сотрудники надзорного ведомства провели проверку, которая показала ряд данных, указывающих на признаки преступления. Вскоре правоохранители возбудили дело по ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", а также по ст. 292 УК РФ "Служебный​ подлог".