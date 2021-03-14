Экс-президент Молдавии раскритиковал план Санду о введении локдауна

Планы президента Молдавии Майи Санду ввести чрезвычайное положение в стране является опасным и необдуманным. Об этом заявил глава Партии социалистов Игорь Додон.

Планы президента Молдавии Майи Санду ввести чрезвычайное положение в стране является опасным и необдуманным. Об этом заявил глава Партии социалистов Игорь Додон.

Политик рассказал, что провел переговоры с руководством парламента по вопросу введения полного локдауна на фоне пандемии, которого требует глава республики. Стороны пришли к соглашению, что подобные решения чрезвычайно опасны. Введение жестких ограничительных мер приведет к негативным последствиям для экономики.

Додон добавил, что члены Партии социалистов предоставили парламенту на рассмотрение пакет частичных ограничений, которые позволят сохранить экономику страны и снизить риск заболеваемости.

Ранее стало известно, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" прошла процесс регистрации в Молдавии.