При этом Европа и США уже признались, что не «потянут» войну с Россией, подчеркивает политолог.

Европа и Соединенные Штаты уже признались, что не «потянут» войну с Россией, и лишь Украина упрямо продолжает «рваться в бой». Об этом заявил политолог Евгений Сатановский, комментируя доклад парламента Великобритании о превосходстве российских танков над британскими.

«Поляки выяснили, что на пятый день операции по захвату Калининграда падет Варшава, а их армия будет уничтожена. Немцы, что танки их в Восточной Европе воевать не смогут: тяжелые больно, мосты не выдержат. И, кстати, у американцев со своими танками та же самая проблема», — перечислил Сатановский

При этом Украина готова воевать против России хоть сегодня, отмечает эксперт. Политолог объясняет это недальновидностью украинских стратегов и тем, что Киев действует исключительно по указке США.

«До Киева вообще все в этой жизни туго доходит. Да и понятно. Трудно соображать, когда физически находишься там, где находишься, а голова твоя на другом побережье Атлантического океана, в Вашингтоне, и все команды приходят оттуда с немалым запозданием и искажением», — иронизирует Сатановский в своем Telegram-канале «Армагеддоныч».

Согласно докладу комитета по вопросам обороны палаты общин парламента Великобритании, страна может проиграть России, если между военными силами двух государств произойдет «артиллерийская дуэль» с использованием танков. Авторы документа указывают на плохую оснащенность британской армии.

В комитете считают, что в этом виноваты «бюрократические проволочки, а также «неспособность командования принять решение»