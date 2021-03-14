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16:01   14 Марта 2021
Происшествия

Суд избрал меру пресечения для замглавы правительства Ставрополья Золотарева

Суд избрал меру пресечения для замглавы правительства Ставрополья Золотарева

Заместитель председателя правительства Ставропольского края Александр Золотарев заключен под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба СК РФ.

Чиновника подозревают в получении взяток на общую сумму 63 млн рублей. Ранее его задержали в аэропорту. По данным следствия, Золотарев, заключив преступный сговор с заместителя министра строительства и архитектуры края Алексеем Когарлыцким, получал деньги за покровительство при реализации государственных контрактов на строительство.

По данным следствия, Золотарев вместе с сообщниками заключали договоры с представителями акционерных обществ, за что получали "откаты".

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#взятка #коррупция #ставрополь #золотарев

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