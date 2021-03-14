16:01 14 Марта 2021Происшествия
Суд избрал меру пресечения для замглавы правительства Ставрополья Золотарева
Чиновник, которого подозревают в получении взяток на общую сумму 63 млн рублей, арестован на два месяца. Ранее его задержали в аэропорту.
Заместитель председателя правительства Ставропольского края Александр Золотарев заключен под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба СК РФ.
Чиновника подозревают в получении взяток на общую сумму 63 млн рублей. Ранее его задержали в аэропорту. По данным следствия, Золотарев, заключив преступный сговор с заместителя министра строительства и архитектуры края Алексеем Когарлыцким, получал деньги за покровительство при реализации государственных контрактов на строительство.
По данным следствия, Золотарев вместе с сообщниками заключали договоры с представителями акционерных обществ, за что получали "откаты".