Суд избрал меру пресечения для замглавы правительства Ставрополья Золотарева

Чиновник, которого подозревают в получении взяток на общую сумму 63 млн рублей, арестован на два месяца. Ранее его задержали в аэропорту.

Заместитель председателя правительства Ставропольского края Александр Золотарев заключен под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба СК РФ.

Чиновника подозревают в получении взяток на общую сумму 63 млн рублей. Ранее его задержали в аэропорту. По данным следствия, Золотарев, заключив преступный сговор с заместителя министра строительства и архитектуры края Алексеем Когарлыцким, получал деньги за покровительство при реализации государственных контрактов на строительство.

По данным следствия, Золотарев вместе с сообщниками заключали договоры с представителями акционерных обществ, за что получали "откаты".