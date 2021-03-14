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15:58   14 Марта 2021
Политика

Советник Ельцина раскрыл важную роль супруги президента в 90-х годах

Советник Ельцина раскрыл важную роль супруги президента в 90-х годах

Супруга экс-президента России Бориса Ельцина Наина умела сглаживать гневные порывы мужа. Об этом рассказал бывший советник главы государства Станислав Станкевич.

По словам президентского помощника, Борис Ельцин во времена своего президентства очень часто вступал в перепалки с политическими силами и депутатами.

"Сглаживать какие-то его гневные, конфликтные проявления — вот, я считаю, что в этом была ее очень значительная роль", — сказал Станкевич.

Собеседник добавил: если бы Наина Ельцина не оказывала такое балансирующее влияние на своего супруга, то в стране наблюдались бы серьезные политические конфликты, передает URA.RU.

Стоит отметить, что сегодня Наина Ельцина отмечает 89-летие.

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#президент #ельцин #наина

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