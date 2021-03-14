Сотрудники погранслужб Украины сообщили о задержании двух человек — граждан России и Белоруссии.

Сотрудники погранслужб Украины сообщили о задержании двух человек — граждан России и Белоруссии.

Об этом рассказало РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины. Указывается, граждане незаконно пересекли границу в обход контрольно-пропускного пункта.

"Двух неизвестных, которые двигались от украинско-белорусской границы, заметил пограничный наряд отдела "Свитязь" вблизи пункта пропуска "Пища". Пограничники моментально задержали пеших путешественников", — говорится в сообщении.

По данным пограничников, задержанные имели при себе паспорта, однако предпочли пересечь границу незаконно. Граждане сообщили, что намеревались в дальнейшем отправиться на территорию Евросоюза.