Иностранные СМИ рассказали о намерении США заставить РФ "заплакать"

США готовы пойти на жесткие меры по отношению к своим конкурентам, в том числе и к России. Об этом рассказывают аналитики в американских СМИ.

США готовы пойти на жесткие меры по отношению к своим конкурентам, в том числе и к России. Об этом рассказывают аналитики в американских СМИ.

Портал "ПолитРоссия" в своем материале приводит эксклюзивный пересказ одной из статей американского издания The National Interest (NI). Авторы материала полагают, что США проведут кибератаки против России, Ирана и Китая с целью устроить беспорядки в этих странах.

"Заставьте их плакать: Америка должна пойти в наступление в киберпространстве", — сообщают аналитики NI.

По данным авторов статьи, более 30 тыс. американских предприятий пострадали из-за действий хакеров. Администрация президента США Джо Байдена намерена нанести ответный удар по иностранным конкурентам. Кампанию должно возглавить Киберкомандование США совместно с Агентством национальной безопасности (АНБ).