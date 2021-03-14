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15:47   14 Марта 2021
Политика

Главред "Эха Москвы" ответил на просьбу "не забывать о Навальном"

Главред "Эха Москвы" ответил на просьбу "не забывать о Навальном"

Просьба "не забывать" блогера Алексея Навального разозлила главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова. Пожелание высказала слушательница Надежда Богус.

Аудитория теряет интерес к персоне Навального. В связи с этим слушательница Богус попросила главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова "не забывать" о блогере. Венедиктов отреагировал на это с раздражением.

"Вот и не забывайте, Надежда Богус. И не указывайте, пожалуйста, другим, что им делать и о чем им помнить, если можно", — остро ответил журналист.

Он напомнил, что основная задача СМИ заключается в том, чтобы освещать актуальные события, пишет "ПолитЭксперт".

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#сми #навальный #венедиктов

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