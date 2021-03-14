Главред "Эха Москвы" ответил на просьбу "не забывать о Навальном"

Просьба "не забывать" блогера Алексея Навального разозлила главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова. Пожелание высказала слушательница Надежда Богус.

Просьба "не забывать" блогера Алексея Навального разозлила главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова. Пожелание высказала слушательница Надежда Богус.

Аудитория теряет интерес к персоне Навального. В связи с этим слушательница Богус попросила главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова "не забывать" о блогере. Венедиктов отреагировал на это с раздражением.

"Вот и не забывайте, Надежда Богус. И не указывайте, пожалуйста, другим, что им делать и о чем им помнить, если можно", — остро ответил журналист.

Он напомнил, что основная задача СМИ заключается в том, чтобы освещать актуальные события, пишет "ПолитЭксперт".