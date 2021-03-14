Самописец Ан-26 начали расшифровывать в Казахстане

Члены комиссии начали работать над расшифровкой черного ящика разбившегося Ан-26 в Казахстане. Самолет потерпел крушение при заходе на посадку.

Члены комиссии начали работать над расшифровкой черного ящика разбившегося Ан-26 в Казахстане. Самолет потерпел крушение при заходе на посадку.

Специалисты начали расшифровку данных бортового самописца с потерпевшего крушение самолета Ан-26, сообщили в пресс-службе КНБ Казахстана.

Ан-26 разбился при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты. В авиакатастрофе погибли четверо военнослужащих Авиационной службы КНБ Казахстана. Еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у них сильные ожоги и переломы. Они оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Организовано расследование причин катастрофы.