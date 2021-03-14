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15:26   14 Марта 2021
Политика

Украинское руководство планирует отказаться от перехода на летнее время

Украинское руководство планирует отказаться от перехода на летнее время

Власти Украины намерены отменить переход на летнее и зимнее время. Об этом сообщили СМИ.

Согласно полученной информации, правящая партия "Слуга народа" надеется, что депутаты Верховной рады 19 марта утвердят во втором чтении законопроект, который предусматривает отмену перехода на летнее и зимнее время на Украине.

Как стало известно ранее, бывший депутат Рады обвинил президента Владимира Зеленского в государственной измене.

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#украина #время #слуга народа

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