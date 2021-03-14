Украинское руководство планирует отказаться от перехода на летнее время

Власти Украины намерены отменить переход на летнее и зимнее время. Об этом сообщили СМИ.

Власти Украины намерены отменить переход на летнее и зимнее время. Об этом сообщили СМИ.

Согласно полученной информации, правящая партия "Слуга народа" надеется, что депутаты Верховной рады 19 марта утвердят во втором чтении законопроект, который предусматривает отмену перехода на летнее и зимнее время на Украине.

Как стало известно ранее, бывший депутат Рады обвинил президента Владимира Зеленского в государственной измене.