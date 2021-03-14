В Генштабе ВСУ рассказали о планах начать войну за Крым в 2014 году

В 2014 году во время воссоединения Крыма с Россией Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли занять и удерживать крымские аэродромы.

В 2014 году во время воссоединения Крыма с Россией Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли занять и удерживать крымские аэродромы. Киев был готов начать войну за полуостров.

Об этом заявил первый замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Виктор Назаров.

«Мы понимали, что задача довольно сложная и вряд ли может быть выполнена на 100 процентов. Но тем не менее взять под контроль ключевые аэродромы, ключевые объекты, как потом было на Донбассе, она была реальна», — цитирует его УНИАН.

По словам Назарова, соответствующий план в начале марта 2014 года рассматривал Генеральный штаб. Однако позднее его отменил глава ведомства Михаил Куцин. Отказ от военных действий объяснялся напряженной ситуацией.

И.о. президента Украины в 2014 году Игорь Турчинов возлагал вину за потерю Крыма на «деятелей, которые разоружали армию, которые уничтожали украинскую оборону». При этом экс-премьер страны Арсений Яценюк заявил, что Турчинов отдал устный приказ применять оружие в регионе.

Крым снова стал частью России после проведенного в марте 2014 года референдума. Украина продолжает считает полуостров своей, но «временно оккупированной территорией», и призывает Запад придерживаться такой позиции. В Кремле не раз отмечали, что жители полуострова сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».