Пособия пострадавшим от пандемии в Германии могли пойти на нужды террористов

Немецкая полиция подозревает, что около 1 млн евро из средств, выделяемых государством на поддержку бизнеса, могли попасть в руки исламистов.

Немецкая полиция подозревает, что около 1 млн евро из средств, выделяемых государством на поддержку бизнеса, могли попасть в руки исламистов.

Часть денег, выплачиваемых правительством Германии для поддержки бизнеса во время пандемии, могла пойти на финансирование террористической деятельности, пишет Welt am Sonntag со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным следствия, только в Берлине около 60 человек, имеющих связи с исламистскими группировками, получили упомянутые средства. Всего же в распоряжение пособников террористов могли поступить пособия в размере 1 млн евро.

Напомним, что карантинный режим действует в Германии с осени. Рестораны и бары до сих пор не могут принимать посетителей.