14:57 14 Марта 2021Политика
СМИ узнали о планах Путина провести совещание по развитию Крыма
Президент РФ Владимир Путин планирует провести совещание по развитию Крыма в день воссоединения полуострова с Россией. Об этом сообщил телеканал "Россия-1".
Президент РФ Владимир Путин планирует провести совещание по развитию Крыма в день воссоединения полуострова с Россией. Об этом сообщил телеканал "Россия-1".
По данным медиа-ресурса, на мероприятии обсудят вопросы по социально-экономическому развитию полуострова.
Также российский лидер на следующей неделе проведет телемост с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Сообщается, что во время переговоров состоится открытие Таласского золоторудного комбината. Плюс ко всему Путин проведет коллегию Генеральной прокуратуры РФ.
Ранее Владимир Путин назвал причину проведения референдума в Крыму. По его словам, голосование позволило избежать ситуации, которая наблюдается в Донбассе.