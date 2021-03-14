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14:57   14 Марта 2021
Политика

СМИ узнали о планах Путина провести совещание по развитию Крыма

СМИ узнали о планах Путина провести совещание по развитию Крыма

Президент РФ Владимир Путин планирует провести совещание по развитию Крыма в день воссоединения полуострова с Россией. Об этом сообщил телеканал "Россия-1".

По данным медиа-ресурса, на мероприятии обсудят вопросы по социально-экономическому развитию полуострова.

Также российский лидер на следующей неделе проведет телемост с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Сообщается, что во время переговоров состоится открытие Таласского золоторудного комбината. Плюс ко всему Путин проведет коллегию Генеральной прокуратуры РФ.

Ранее Владимир Путин назвал причину проведения референдума в Крыму. По его словам, голосование позволило избежать ситуации, которая наблюдается в Донбассе.

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#путин #крым #киргизия

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