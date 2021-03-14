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14:51   14 Марта 2021
Общество

Одноразовые медицинские маски назвали "пластиковой бомбой"

Одноразовые медицинские маски назвали "пластиковой бомбой"

Ученые предрекли наступление "масочного апокалипсиса". В период пандемии в мире ежемесячно используются 129 млрд одноразовых медицинских масок, которые не разлагаются в природе.

Использованные маски представляют экологическую проблему, так как не существует технологии утилизации и переработки одноразовых средств защиты. Маски не поддаются биологическому разложению, со временем пластик распадается на огромное количество микрочастиц.

Одноразовые маски накапливают и выделяют вредные химические и биологические вещества, резкое увеличение количества таких компонентов угрожает экологическому равновесию, предупредили ученые.

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#экология #маски #пластик

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