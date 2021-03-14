Президент РФ станет участником коллегии Генеральной прокуратуры

Российский лидер Владимир Путин примет участие в коллегии Генеральной прокуратуры в очном формате.

Российский лидер Владимир Путин примет участие в коллегии Генеральной прокуратуры в очном формате.

Переговоры пройдут на следующей неделе, уточнили на телеканале "Россия-1". Помимо участия в коллегии Генпрокуратуры, глава государства проведет совещание по социально-экономическому развитию Крыма. Мероприятие состоится в день празднования воссоединения республики с РФ.

Также Путин проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Во время телемоста будет открыт Таласский золоторудный комбинат.