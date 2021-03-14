14:44 14 Марта 2021Общество
Президент РФ станет участником коллегии Генеральной прокуратуры
Российский лидер Владимир Путин примет участие в коллегии Генеральной прокуратуры в очном формате.
Российский лидер Владимир Путин примет участие в коллегии Генеральной прокуратуры в очном формате.
Переговоры пройдут на следующей неделе, уточнили на телеканале "Россия-1". Помимо участия в коллегии Генпрокуратуры, глава государства проведет совещание по социально-экономическому развитию Крыма. Мероприятие состоится в день празднования воссоединения республики с РФ.
Также Путин проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Во время телемоста будет открыт Таласский золоторудный комбинат.