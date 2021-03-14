Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:44   14 Марта 2021
Общество

Президент РФ станет участником коллегии Генеральной прокуратуры

Президент РФ станет участником коллегии Генеральной прокуратуры

Российский лидер Владимир Путин примет участие в коллегии Генеральной прокуратуры в очном формате.

Переговоры пройдут на следующей неделе, уточнили на телеканале "Россия-1". Помимо участия в коллегии Генпрокуратуры, глава государства проведет совещание по социально-экономическому развитию Крыма. Мероприятие состоится в день празднования воссоединения республики с РФ.

Также Путин проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Во время телемоста будет открыт Таласский золоторудный комбинат.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #генпрокуратура #коллегия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров