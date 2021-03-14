Минимум 12 полицейских пострадали в ходе столкновений на протестах в Германии

Тысячи человек из разных городов Германии вышли на улицы, чтобы высказать недовольство по поводу введенных властями ограничений из-за COVID-19.

Тысячи человек из разных городов Германии вышли на улицы, чтобы высказать недовольство по поводу введенных властями ограничений из-за COVID-19.

В Дрездене во время субботних акций протеста получили травмы как минимум 12 стражей правопорядка.

По имеющимся данным, за день полицейскими было зафиксировано в общей сложности 47 правонарушений со стороны демонстрантов. Среди них девять случаев физического нападения на правоохранителей, оскорбления и нарушение законов о ношении оружия и собраниях. За нападение на стражей правопорядка были задержаны трое демонстрантов.

Добавим, несколько тысяч человек в Германии решили выйти на улицы, выразив свое недовольство из-за профилактических мер, которые, по их мнению, слишком жесткие.