Звонок Путина решил разногласия между Баку и Ереваном в НКР

Президент России Владимир Путин решил разногласия между Арменией и Азербайджаном, которые мешают стабилизировать ситуацию в Нагорном Карабахе.

Президент России Владимир Путин решил разногласия между Арменией и Азербайджаном, которые мешают стабилизировать ситуацию в Нагорном Карабахе.

Баку и Ереван анонсировали учения, а также обменялись претензиями по вопросам НКР. Ситуацию решил Владимир Путин, который одним звонком успокоил стороны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что Баку "заставит" Ереван открыть "коридор", который связывает западные области с Нахичеванской автономией. Из Армении тоже поступали тревожные сигналы.

Российский лидер связался с Алиевым и армянским премьером Николом Пашиняном. Стороны обсудили разблокирование транспортных коммуникаций, после чего Ереван и Баку выразили удовлетворение работой трехсторонней комиссии, что можно считать хорошим сигналом, пишет "ПолитЭксперт".