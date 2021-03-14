Политологи Жарихин и Суздальцев объяснили смену послов России в Минске

Россия планирует в третий раз за последние три года сменить посла в Белоруссии. Российские политологи считают, что изменения связаны с политической повесткой в республике.

Россия планирует в третий раз за последние три года сменить посла в Белоруссии. Российские политологи считают, что изменения связаны с политической повесткой в республике.

Новым диппредставителем Москвы в Минске может стать Евгений Лукьянов, который сейчас возглавляет дипмиссию в Латвии. Его кандидатуру утвердили в Госдуме.

Доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что смена посла может помочь Минску урегулировать ситуацию внутри республики дипломатическим путем.

"Белоруссия выйти из этой ситуации без политической и экономической поддержки России не может, поэтому смена посла понадобилась вновь", — отметил эксперт.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин отметил, что России "прицеливается", поэтому проводит смену дипломатов. По его словам, два предыдущих посла либо проявили чрезмерную лояльность, либо были слишком резкими, передает "Газета.ру".

"Остается надеется, что в этот раз получится попасть точно, и Лукьянов сможет стать каким-то средним вариантом между Бабичем и Мезенцевым", — добавил Жарихин.

Ранее стало известно, что МИД Польши заявил о намерении выслать двух послов Белоруссии.