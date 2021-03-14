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14:25   14 Марта 2021
Технологии

Новая группа микроспутников Starlink выведена на орбиту

Новая группа микроспутников Starlink выведена на орбиту

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на околоземную орбиту 60 микроспутников проекта Starlink, говорится в сообщении компании SpaceX.

Старт состоялся с комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) в 13:01 по московскому времени. Орбитальная группировка интернет-покрытия пополнилась новой партией искусственных аппаратов. Данный вывод на орбиту стал уже 22-м по счету, начиная с первого запуска в мае 2019 года.

Сейчас в космосе находятся 1263 космических аппарата. Предыдущий запуск прошел 11 марта. На вывод спутников в назначенную точку потребовалось чуть более часа. Спустя восемь минут и 26 секунд третья ступень ракеты-носителя приземлилась на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Она используется для космических запусков уже в девятый раз.

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#falcon 9 #spacex #спутники #starlink

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