Новая группа микроспутников Starlink выведена на орбиту

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на околоземную орбиту 60 микроспутников проекта Starlink, говорится в сообщении компании SpaceX.

Старт состоялся с комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) в 13:01 по московскому времени. Орбитальная группировка интернет-покрытия пополнилась новой партией искусственных аппаратов. Данный вывод на орбиту стал уже 22-м по счету, начиная с первого запуска в мае 2019 года.

Сейчас в космосе находятся 1263 космических аппарата. Предыдущий запуск прошел 11 марта. На вывод спутников в назначенную точку потребовалось чуть более часа. Спустя восемь минут и 26 секунд третья ступень ракеты-носителя приземлилась на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Она используется для космических запусков уже в девятый раз.