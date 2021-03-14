Американцы не поняли вкуса русского холодца

Группе добровольцев из Соединенных Штатов предложили попробовать ряд блюд, относящихся к русской кухне. Большинство деликатесов им не пришлись по душе.

Группе добровольцев из Соединенных Штатов предложили попробовать ряд блюд, относящихся к русской кухне. Большинство деликатесов им не пришлись по душе.

Американцам приготовили селедку под шубой, соленые помидоры, холодец, сало и докторскую колбасу. Один только внешний вид уже не устроил участников небольшого эксперимента. В целом пища показалась добровольцам слишком необычной, поэтому большинство из них не смогли положительно ее оценить.

"Этот ваш холодец настоящая гадость", — сказал один из участников.

Некоторые еще сравнили любимые многими россиянами блюда с "грязью". Также американцы поинтересовались, едят ли такую пищу русские космонавты, находящиеся на Международной космической станции. Комментарии граждан США опубликовало издание BuzzFeed. В ответ русскоязычные пользователи заметили, что также имеют много вопросов к традиционной для Соединенных Штатов пище.