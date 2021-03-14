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14:04   14 Марта 2021
Политика

Врач Ляшко посоветовал украинцам не надеяться на препарат Pfizer

Врач Ляшко посоветовал украинцам не надеяться на препарат Pfizer

Украинцы могут не ждать возможности выбрать вакцину от COVID-19. Об этом заявил главный санитарный врач Незалежной Виктор Ляшко.

По словам украинского медика, граждане Украины не имеют права выбирать, какой вакциной прививаться. Все решает руководство страны.

"Ждать ничего не нужно, поскольку права выбора нет. Это общемировая практика: приходит продукт, и именно управленцы вместе с экспертами решают, как этот продукт использовать наиболее эффективно", — объяснил Ляшко.

Виктор Ляшко добавил, что основные препараты, которыми будут вакцинировать украинцев — производства AstraZeneca, Novavax и Sinovac.

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#украина #ляшко #вакцинация

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