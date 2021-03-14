Космонавта Корсакова готовят к полету на МКС на корабле компании SpaceX

Сергей Корсаков станет первым российским космонавтом, которого доставят на Международную космическую станцию (МКС) на борту корабля Crew Dragon.

Сергей Корсаков станет первым российским космонавтом, которого доставят на Международную космическую станцию (МКС) на борту корабля Crew Dragon.

О предстоящем полете на корабле частной американской компании SpaceX сообщил начальник Центра подготовки космонавтов им. Гагарина Павел Власов в эфире радио "Комсомольская правда".

"Космонавты тоже знали, что такой сценарий возможен. Начались тренировки, подготовка и так далее. Мы тренировались и таким составом, и таким", — поделился Власов.

Однако именно Корсаков стал первым на очереди среди космонавтов, которые отправятся на МКС. В "Главкосмосе" также планируют полеты на МКС в смешанном составе экипажа.

Первый рабочий полет к МКС Crew Dragon совершил в ноябре 2020 года, к станции его доставили при помощи ракеты-носителя Falcon 9, также разработанной компанией SpaceX. На борту корабля находились астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и их японский коллега Соити Ногути.