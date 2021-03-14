Космонавта Корсакова готовят к полету на МКС на корабле компании SpaceX
Сергей Корсаков станет первым российским космонавтом, которого доставят на Международную космическую станцию (МКС) на борту корабля Crew Dragon.
О предстоящем полете на корабле частной американской компании SpaceX сообщил начальник Центра подготовки космонавтов им. Гагарина Павел Власов в эфире радио "Комсомольская правда".
"Космонавты тоже знали, что такой сценарий возможен. Начались тренировки, подготовка и так далее. Мы тренировались и таким составом, и таким", — поделился Власов.
Однако именно Корсаков стал первым на очереди среди космонавтов, которые отправятся на МКС. В "Главкосмосе" также планируют полеты на МКС в смешанном составе экипажа.
Первый рабочий полет к МКС Crew Dragon совершил в ноябре 2020 года, к станции его доставили при помощи ракеты-носителя Falcon 9, также разработанной компанией SpaceX. На борту корабля находились астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и их японский коллега Соити Ногути.