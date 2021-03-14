Российские десантники прибыли в Белоруссию для совместных военных учений

Десантники 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии прибыли в Белоруссию на совместные учения, которые пройдут с 14 по 27 марта, сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.

Десантники 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии прибыли в Белоруссию на совместные учения, которые пройдут с 14 по 27 марта, сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.

Бойцы 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск примут непосредственное участие в совместных военно-тактических учениях во взаимодействии с подразделениями 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

По заявлению заместителя командира гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ, начальника воздушно-десантной службы гвардии, полковника Романа Самохина, военнослужащие ВС РФ готовы показать своим белорусским партнерам все свои достижения, а также поделиться навыками и умениями.

Тактические учения бойцов ВДВ состоятся на полигоне Осиповичский в Могилевской области. Они пройдут в несколько этапов: отработка ведения спецдействий, преодоление водного рубежа с дальнейшим выходом на огневые позиции для стрельбы ночью.