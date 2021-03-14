«Дележка» Британии. Зачем Молотов встречался с Гитлером в ноябре 1940 года

Нарком СССР прибыл в Берлин 12 ноября 1940 года. Визит продлился два дня.

Вождь Третьего рейха Адольф Гитлер устроил в Берлине парад победы во Второй мировой войне почти за пять лет до ее окончания —18 июля 1940 года. С разгромом Франции Германия уже выиграла войну, верил он. Великобританию брать в расчет не хотелось, поэтому на следующий день Гитлер сделал британскому премьеру Уинстону Черчиллю «мирное предложение».

Почему не сдалась Англия

На выступлении в рейхстаге фюрер заявил, что призывает Англию «к благоразумию» и «не видит причины, которая заставляла бы продолжать эту войну». А вот правящая верхушка Великобритании видела. Гитлеру требовалось только одно: признание «нового порядка» и всех нацистских завоеваний в Западной Европе. Однако в этом заключалась фатальная стратегическая ошибка фюрера. Он не учел, что к власти в Лондоне пришли круги, которые не желают сотрудничества и союза с Германией.

Гитлеру необходимо было вынудить Англию почувствовать себя побежденной. Казалось бы, простейший путь — высадка десанта на Британские острова и их оккупация, — был и самым трудным. Немецкий флот был мал, вермахт готовился к высадке в Норвегии. Германии нужно было очистить море от вражеского флота. Но Гитлер запретил бомбить военно-морские базы англичан.

Очевидно, не хотел злить английское общество. Удары по портам могли вызвать большие жертвы среди мирного населения. Вероятно, Гитлер еще рассчитывал на мир с Британией и ему нужен был флот бывшей владычицы морей.

Менее рискованным казался способ поставить Англию на колени путем бомбежек с воздуха и разрушения городов. Ставка была сделана на уничтожение английских ВВС в непрерывных боях: предполагалось, что когда у противника иссякнут пилоты и самолеты, Британия капитулирует.

Однако уже в сентябре 1940 года стало ясно, что Люфтваффе не в состоянии заставить сдаться. Немецкая авиация несла большие потери, начала проигрывать господство в воздухе и была вынуждена постепенно снизить интенсивность налетов. Англичане называют это воздушное сражение «битвой над Англией» и считают, что это было первое крупное поражение, нанесенное Германии во Второй мировой войне.

Гитлеру оставалось только создать угрозу британским колониальным владениям, благодаря эксплуатации которых и жила страна в то время. Но для этого Германии требовались союзники. Италия уже продемонстрировала неспособность воевать с англичанами, а Япония не собиралась вступать в войну. Тогда Гитлер сделал попытку привлечь лидера СССР Иосифа Сталина к союзу против Англии.

Пасмурным днем 12 ноября Берлин по приглашению фюрера прилетел нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов. В составе делегации были даже официантка и парикмахер. Советских дипломатов встретили исполнением Интернационала.

Перспектива Советской Индии

У историков есть две основные версии мотивов берлинских переговоров в Берлине. Первая — Гитлер действительно рассчитывал на союз с восточным соседом ради победы над Англией, путем раздела ее колоний. Другой версии придерживается большинство отечественных ученых: фюрер уже тогда твердо решил начать войну против Советского Союза не позднее лета следующего года.

Молотов и Гиммлер pic.twitter.com/RtyHN2H89m — Рустем Адагамов (@adagamov) August 24, 2015

Берлинские переговоры с Молотовым имели цель отвлечь советские вооруженные силы с западной границы и тем самым облегчить вторжение гитлеровской армии. За полтора месяца до поездки наркома между Германией, Италией и Японией был заключен Тройственный пакт о разграничении сфер влияния. Молотову было предложено официально присоединился к нему.

Гитлер указывал на блестящие геополитические перспективы такого альянса для СССР. Немцы предлагали обратить внимание на южное направление и раздел «шкуры» Англии. Подчеркивалось, что Третьему рейху не нужно ничего из колоний. При таком раскладе единственным претендентом на Британскую Индию, а также на те страны, которые считались традиционно зависимыми от Англии, — Иран, Ирак, монархии Аравийского полуострова, — оставался Советский Союз.

Впрочем, Молотова же больше всего интересовали Балканы и Финляндия.

Полное расхождение

Одним из знаменательных эпизодов переговоров глав правительств СССР и нацистской Германии стал налет английской авиации на Берлин. Встреча продолжалась бункере.

«Если Германия победила Англию, то почему мы сейчас прячемся в бомбоубежище?», — пошутил тогда Молотов

Видение геополитических интересов СССР коренным образом отличалось от предложений Гитлера. Сталину нужно было политическое преобладание на Балканах, свободный проход в Северное море через проливы оккупированной немцами Дании. Кроме того, вождь СССР требовал объяснений по поводу размещения войск Гитлера в Финляндии и Румынии. Все не укладывалось в ту роль, которая отводилась Советскому Союзу в альянсе, даже если бы предложения фюрера были искренними.

Молотов же занял жесткую позицию, от обсуждения многих тем уклонялся, заставляя, в свою очередь, уклоняться и немцев. Переговоры, по общему мнению, продуктивными не вышли. И если ранее у Гитлера и были какие-то сомнения насчет уничтожения Советского Союза, то теперь они должны были окончательно исчезнуть.

Позиция Сталина

Интересы СССР в Европе, по мнению Сталина, резко противоречили интересам Германии в той же части света. При этом Индия и Средний Восток его вовсе не занимали. Кроме того, советский руководитель гораздо больше опасался усиления нацистского режима и угрозы с его стороны, чем могущества Британской империи. Размещение вермахта в Финляндии и Румынии рассматривался как очевидно враждебный акт по отношению к СССР.

В приглашении участвовать в дележе Британской империи Молотов усмотрел прозрачную попытку отвлечь внимание СССР от реальной опасности на западной границе. Руководство Советского Союза справедливо не считало Великобританию обреченной на поражение в войне с Германией.

Вторая мировая война могла продлиться ещё долго, и важно было встать на сторону будущего победителя. Возможно, Сталин рассудил, что перспективы победить Британскую империю не будет даже у альянса Германии, Италии, Японии и СССР, если против него встанут Соединенные Штаты.