Депутат Дубинский рассказал о мошенничестве в рядах "Слуги народа"

Руководство партии "Слуга народа" должно выявить мошенников в рядах политсилы и привлечь их к ответственности. Об этом заявил народный депутат Александр Дубинский.

Руководство партии "Слуга народа" должно выявить мошенников в рядах политсилы и привлечь их к ответственности. Об этом заявил народный депутат Александр Дубинский.

Парламентарии должны были провести конференцию Киевской областной организации партии, чтобы рассмотреть кадровые вопросы. Однако Дубинский утверждает, что мероприятие не состоится. По его словам, депутаты "Слуги народа" должны решить этот вопрос, выявить мошенников и привлечь их к ответственности.

"Никакие артистические способности и таланты не помогут оболванить тех, кто еще верит в искренность публичных заявлений", — написал Александр Дубинский в соцсети.

Если парламентарии не займутся выявлением мошенников в партии, то их самих можно будет отнести к преступникам, которым нельзя доверять, заключил депутат.