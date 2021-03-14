Киносъемки на орбите внесли коррективы в график работы экипажа МКС

Роскосмос намерен продлить пребывание следующей экспедиции на Международной космической станции ввиду проведения съемок на околоземной орбите.

Роскосмос намерен продлить пребывание следующей экспедиции на Международной космической станции ввиду проведения съемок на околоземной орбите.

Об этом заявил начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павел Власов. По его словам, командир следующей экспедиции на МКС россиянин Олег Новицкий вернется на Землю в октябре. Два других члена экипажа "Союза МС-18" — астронавт NASA Марк Ванде Хай и космонавт Петр Дубров, останутся на орбите в течение более продолжительного времени, которое пока точно не определено.

"Речь не идет, что они летят на два срока, но какой-то продленный срок будет, безусловно", — отметил Власов.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что съемки фильма с рабочим названием "Вызов" пройдут на борту МКС с участием женщины-космонавта, их финансирование не предусматривает бюджетных расходов.