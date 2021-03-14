Еврокомиссия намерена оказать финансовую поддержку белорусской молодежи

Представители Еврокомиссии сообщили о намерении финансово поддерживать независимые СМИ и молодежь Белоруссии. Об этом говорится в ответе ЕК на запрос депутата Брандо Бенифеи.

Представители Еврокомиссии сообщили о намерении финансово поддерживать независимые СМИ и молодежь Белоруссии. Об этом говорится в ответе ЕК на запрос депутата Брандо Бенифеи.

Парламентарий поинтересовался, какую помощь Брюссель планирует оказать гражданскому обществу Белоруссии. Представители ЕК допустили введение стипендиальной программы для студентов, которые столкнулись с последствиями возникшей в республике ситуации.

Европейский союз в 2020 году выделил 24 миллиона евро (свыше 2 миллиардов рублей) на поддержку белорусских активистов. В Брюсселе открыто заявляли, что часть средств пойдет на организацию массовых акций, передает RT.