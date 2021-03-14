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13:10   14 Марта 2021
Политика

Племянница Трампа рассказала о реакции политика на блокировку аккаунта в Twitter

Племянница Трампа рассказала о реакции политика на блокировку аккаунта в Twitter

Племянница бывшего президента США Дональда Трампа Мэри рассказала, как политик отреагировал на блокировку аккаунта в Twitter.

По ее словам, действия администрации социальной сети огорчили Трампа больше, чем поражение на президентских выборах, в ходе которых победил Джозеф Байден.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп отказался принять участие в агитационной кампании Президентского клуба, в который входят все бывшие главы государства.

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#сша #трамп #twitter

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