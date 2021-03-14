13:10 14 Марта 2021Политика
Племянница Трампа рассказала о реакции политика на блокировку аккаунта в Twitter
Племянница бывшего президента США Дональда Трампа Мэри рассказала, как политик отреагировал на блокировку аккаунта в Twitter.
Племянница бывшего президента США Дональда Трампа Мэри рассказала, как политик отреагировал на блокировку аккаунта в Twitter.
По ее словам, действия администрации социальной сети огорчили Трампа больше, чем поражение на президентских выборах, в ходе которых победил Джозеф Байден.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп отказался принять участие в агитационной кампании Президентского клуба, в который входят все бывшие главы государства.