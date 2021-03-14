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12:53   14 Марта 2021
Экономика

ФНС получит доступ к банковской тайне для борьбы с "серой" экономикой

ФНС получит доступ к банковской тайне для борьбы с "серой" экономикой

Федеральная налоговая служба России получит расширенный доступ к банковской тайне с 17 марта 2021 года.

Расширение перечня информации, которую налоговики могут получать от банков, способствует борьбе с "серой" зоной финансового сектора. Об этом аналитики заявили корреспондентам РИА Новости.

"Налоговые органы стремятся заставить участников "серого" сектора платить налоги, тем самым пополняя бюджет", — считает старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева.

Данная новость вряд ли обрадует недобросовестных налогоплательщиков. На остальных граждан новые полномочия ФНС не окажут принципиального влияния. Существенного перетока юридических лиц в наличные расчеты эксперты также не ждут.

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#фнс #банковская тайна #наличные расчеты

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