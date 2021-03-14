Шеф-редактора Bild обвинили в принуждении и психологическом давлении

Шеф-редактора газеты Bild Юлиана Райхельта обвиняют в неподобающем поведении в отношении женщин. Сейчас он отстранен от работы в издании.

Шеф-редактора газеты Bild Юлиана Райхельта обвиняют в неподобающем поведении в отношении женщин. Сейчас он отстранен от работы в издании.

Райхельт обвиняется в злоупотреблении полномочиями, принуждении и психологическом давлении. Жалобы на него поступили от шести женщин. Специальная комиссия по соблюдению правил и политики компании занимается внутренним расследованием инцидентов.

Также Юлиан Райхельт отстранен от работы в связи с расследованием о харассменте. Отметим, что уже второй редактор издания замешан в скандалах о сексуальных домогательствах.

Ранее сообщалось, что редакция RT в ФРГ готовит иск против газеты Bild из-за обвинений в "шпионаже". Российская сторона готова принять меры в отношении СМИ, если Германия не обеспечит нормальную работу изданиям РФ.