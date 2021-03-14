Аксенов назвал стоимость первой опреснительной установки в Крыму

Стоимость опреснительной станции в Ялте составит около трех миллиардов рублей. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на брифинге по итогам поездки на полуостров министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

Стоимость опреснительной станции в Ялте составит около трех миллиардов рублей. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на брифинге по итогам поездки на полуостров министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

«Уверен, что только опреснение даст гарантированный результат. По ялтинской площадке готовится технико-экономическое обоснование... <...> В принципе, к работе уже приступили», — добавил Аксенов.

Технические параметры установки и производитель не разглашаются из-за санкционного режима.

С 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала вода из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу. После вхождения Крыма в состав РФ Украина перекрыла канал. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.

С середины октября прошлого года в Крыму началась реализация плана по обеспечению водоснабжения региона, утвержденного правительством РФ. На него выделено порядка 50 миллиардов рублей.