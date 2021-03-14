Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:33   14 Марта 2021
Армия

Минобороны РФ: иностранные военные атташе вакцинировались "Спутником V"

Минобороны РФ: иностранные военные атташе вакцинировались "Спутником V"

По словам начальника Главного управления международного военного сотрудничества Александра Кшимовского, более 300 военных атташе и членов семей из 50 стран прошли прививочные мероприятия против коронавирусной инфекции с использованием российской вакцины "Спутник V".

Ранее стало известно, что сотрудники иностранных консульств на территории РФ прошли бесплатную вакцинацию от COVID-19 по приглашению Министерства иностранных дел РФ.

Стоит отметить, что к настоящему моменту число привитых вакциной "Спутник V" граждан достигло 7 млн по всему миру. Прививка показала одинаковую эффективность среди пациентов любых возрастных категорий, что делает препарат самым качественным из всех выпущенных на сегодняшний день.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #минобороны рф #вакцина

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров