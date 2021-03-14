Медики за сутки зарегистрировали 10 083 заражения коронавирусом в РФ

Количество выявленных случаев коронавируса в России за сутки составило 10 083, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Количество выявленных случаев коронавируса в России за сутки составило 10 083, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Случаи COVID-19 зафиксированы на территории 84 регионов. Исключением стал Чукотский автономный округ.

Представители оперштаба сообщили, что 12,6% случаев коронавируса не имели клинических проявлений. По их словам, число пациентов, которые успешно завершили лечение, за 24 часа прибавилось на 9232 человека.