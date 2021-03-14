Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:27   14 Марта 2021
Общество

Медики за сутки зарегистрировали 10 083 заражения коронавирусом в РФ

Медики за сутки зарегистрировали 10 083 заражения коронавирусом в РФ

Количество выявленных случаев коронавируса в России за сутки составило 10 083, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Случаи COVID-19 зафиксированы на территории 84 регионов. Исключением стал Чукотский автономный округ.

Представители оперштаба сообщили, что 12,6% случаев коронавируса не имели клинических проявлений. По их словам, число пациентов, которые успешно завершили лечение, за 24 часа прибавилось на 9232 человека.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#коронавирус #COVID-19 #оперштаб

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров