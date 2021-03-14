Аналитик Вассерман рассказал, чем обернется для Киева деструктивное влияние США

Вашингтон целенаправленно загоняет Украину в безвыходную экономическую ситуацию, чтобы взять страну под свой контроль. Об этом заявил политический аналитик Анатолий Вассерман.

Вашингтон целенаправленно загоняет Украину в безвыходную экономическую ситуацию, чтобы взять страну под свой контроль. Об этом заявил политический аналитик Анатолий Вассерман.

По его слова, Запад сейчас ведет работу по уничтожению промышленности и экономики Киева. Это приведет к тому, что государство не сможет наполнить бюджет и обеспечить свои потребности.

В этом случае Украина станет полностью зависима от западных хозяев. Явным примером деструктивного влияния США на Киев является скандал вокруг предприятия "Мотор Сич". Вассерман напомнил, что компания под влиянием Вашингтона начала конфликтовать с китайскими инвесторами, передает "Украина.ру".

"Украина добьется того, что вовсе перестанут приходить иностранные инвестиции. Чего, собственно, и добиваются хозяева", — заключил аналитик.

Ранее Анатолий Вассерман рассказал о планах баллотироваться в депутаты Госдумы РФ.