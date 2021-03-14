Мотострелки ЗВО провели масленичные гуляния в Ленобласти

Мотострелки ЗВО в Ленобласти отпраздновали окончание Масленичной недели состязанием военных поваров, бегом в мешках и перетягиванием каната.

Мотострелки ЗВО в Ленобласти отпраздновали окончание Масленичной недели состязанием военных поваров, бегом в мешках и перетягиванием каната.

Гуляния прошли на территории Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа, где военные и члены их семей поучаствовали в конкурсах по бегу в мешках, перетягиванию канатов и померились силой на конкурсе по подниманию гирь, передали в пресс-службе ЗВО.

Изюминкой праздника стало состязание военных поваров в приготовлении масленичных блинов. Результатами их трудов смогли угоститься гости праздника.

Для гостей гуляний также организовали фотовыставку и экспозиции, посвященные истории празднования и возникновения Масленицы. Военный оркестр исполнил русские народные песни. В мероприятии поучаствовала тысяча военнослужащих и члены их семей.

Масленица – традиционный праздник восточных славян, который отмечают перед началом Великого поста. В народном календаре Масленица означала проводы зимы и переход к весеннему периоду.