11:51 14 Марта 2021Происшествия
Авария с Range Rover и такси в Петербурге привела к гибели водителя
ДТП на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, где столкнулись Range Rover и машина такси Volkswagen, закончилось гибелью шофера.
ДТП на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, где столкнулись Range Rover и машина такси Volkswagen, закончилось гибелью шофера.
По предварительным данным, виновником аварии стал водитель внедорожника, который протаранил второй автомобиль на Наличной улице, сообщает МВД. Также участниками ДТП стали две иномарки Hyundai.
В результате происшествия машину такси практически смяло в ком, а ее водитель получил несовместимые с жизнью травмы. Также еще одному человеку потребовалась помощь медиков.
Сотрудники правоохранительных органов уже приступили к выяснению всех обстоятельств трагедии. Позднее они примут процессуальное решение.