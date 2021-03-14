Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:51   14 Марта 2021
Происшествия

Авария с Range Rover и такси в Петербурге привела к гибели водителя

Авария с Range Rover и такси в Петербурге привела к гибели водителя

ДТП на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, где столкнулись Range Rover и машина такси Volkswagen, закончилось гибелью шофера.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель внедорожника, который протаранил второй автомобиль на Наличной улице, сообщает МВД. Также участниками ДТП стали две иномарки Hyundai.

В результате происшествия машину такси практически смяло в ком, а ее водитель получил несовместимые с жизнью травмы. Также еще одному человеку потребовалась помощь медиков.

Сотрудники правоохранительных органов уже приступили к выяснению всех обстоятельств трагедии. Позднее они примут процессуальное решение.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#дтп #смерть #такси #спб

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров