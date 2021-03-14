Российские туристы рассказали, на что обратят внимание при планировании путешествий в 2021 году

Большинство опрошенных россиян признались, что самое главное для них при планировании отдыха — прозрачность правил его отмены.

Большинство опрошенных россиян признались, что самое главное для них при планировании отдыха — прозрачность правил его отмены, понимание процедуры возврата средств и страхования поездок.

Об этом свидетельствуют данные сервиса онлайн-бронирования Booking.com. Его специалисты опросили более тысячи граждан, чтобы узнать о наиболее волнующих их аспектах подготовки к путешествиям в этом году.

Оказалось, что 82% респондентов ожидают от платформ онлайн-бронирования большей прозрачности в отношении правил отмены, процедуры возврата и страхования поездок. Более половины опрошенных (58%) отметили, что будут выбирать жилье на основе более строгих критериев, чем прежде.

Практически половина путешественников (44%) призналась, что хочет иметь возможность бесплатно отменять бронь, а 28% — менять даты проживания. Эксперты отметили, что владельцам объектов размещения придется принять меры, чтобы соответствовать этим запросам.