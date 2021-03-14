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11:49   14 Марта 2021
Политика

Энергетик объяснил снижение санкционной активности США против "СП-2"

Энергетик объяснил снижение санкционной активности США против "СП-2"

США снизили санкционную активность в отношении проекта "Северный поток — 2", потому что не знают, против кого вводить ограничения, считает эксперт по энергетике Дмитрий Марунич.

По его словам, в администрации США не изменилась позиция по "Северному потоку — 2" после смены главы Белого дома. Для Госдепа это остается элементом "противостояния с Россией", утверждает Марунич.

В Вашингтоне сейчас не знают, против кого вводить санкции, так как все ограничения, которые можно было реализовать, уже введены, пишет "Украина.ру".

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. В США выступают против реализации проекта.

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#сша #санкции #северный поток - 2

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