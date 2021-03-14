Зюганов предложил ввести налог на «подозрительно богатых» россиян

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил ввести повышенный налог на «подозрительно богатых» людей в России. Об этом политик написал в своем Telegram-канале в воскресенье, 14 марта.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил ввести повышенный налог на «подозрительно богатых» людей в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале в воскресенье, 14 марта.

Так Зюганов отреагировал на инициативу Минтруда РФ ограничить «подозрительно бедным» семьям выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. К такой категории ведомство отнесло россиян с формально низкими доходами, но существенным имуществом.

«Предлагаю для начала ввести повышенный налог на "подозрительно богатых". Одновременно следует ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН по противодействию коррупции», — заявил политик.

Лидер коммунистов напомнил, что статья устанавливает требование соответствия доходов и расходов «бюрократического сословия».

С 1 января в России действует закон о налогообложении процентов по вкладам физлиц свыше одного миллиона рублей. Взимать налог с дохода, полученного в 2021 году, начнут в 2022 году. Проценты с зарплатных счетов облагаться налогом не будут.

На днях российский лидер Владимир Путин подписал указ о новых правилах ранжирования дополнительных выплат на детей от трех до семи лет. Размер пособия будет зависеть от доходов семьи и составит 50, 75 или 100% от прожиточного минимума для каждого региона.