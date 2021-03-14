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11:50   14 Марта 2021
Политика

Зюганов предложил ввести налог на «подозрительно богатых» россиян

Зюганов предложил ввести налог на «подозрительно богатых» россиян

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил ввести повышенный налог на «подозрительно богатых» людей в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале в воскресенье, 14 марта.

Так Зюганов отреагировал на инициативу Минтруда РФ ограничить «подозрительно бедным» семьям выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. К такой категории ведомство отнесло россиян с формально низкими доходами, но существенным имуществом.

«Предлагаю для начала ввести повышенный налог на "подозрительно богатых". Одновременно следует ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН по противодействию коррупции», — заявил политик.

Лидер коммунистов напомнил, что статья устанавливает требование соответствия доходов и расходов «бюрократического сословия».

С 1 января в России действует закон о налогообложении процентов по вкладам физлиц свыше одного миллиона рублей. Взимать налог с дохода, полученного в 2021 году, начнут в 2022 году. Проценты с зарплатных счетов облагаться налогом не будут. 

Зюганов предложил ввести налог на «подозрительно богатых» россиян

На днях российский лидер Владимир Путин подписал указ о новых правилах ранжирования дополнительных выплат на детей от трех до семи лет. Размер пособия будет зависеть от доходов семьи и составит 50, 75 или 100% от прожиточного минимума для каждого региона.

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#зюганов #кпрф #налоги #выплаты

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