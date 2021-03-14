ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР из гранатометов

Подразделения ВСУ за прошедшие сутки допустили два нарушения режима прекращения огня в Донбассе.

Подразделения ВСУ за прошедшие сутки допустили два нарушения режима прекращения огня в Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба официального представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). Обстрелу подвергся сам Донецк в районе "Вольво-Центра" и населенный пункт Ленинское. В ходе атаки было выпущено 14 боеприпасов из ручных и автоматических гранатометов РПГ и АГС, сказано в сообщении представителей Донецкой Народной Республики.

Информации о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры в результате очередного обстрела ВСУ пока не поступало. Режим полного прекращения огня в Донбассе действует с 27 июля 2020 года.