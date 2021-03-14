Прокуратура Риги отказалась закрывать дело против русскоязычных латвийских журналистов

Прокуратура Риги приняла решение не закрывать дело против русскоязычных журналистов, которые связаны Baltnews и Sputnik Латвия.

Прокуратура Риги приняла решение не закрывать дело против русскоязычных журналистов, связанных с Baltnews и Sputnik Латвия.

По словам журналиста Аллы Березовской, надзирающая прокуратура Рижского судебного округа ответила отказом на просьбу прекратить уголовное преследование.

"Прокуратура отказала нам, и это была первая инстанция", — сказала она на конференции, организованной Русским союзом Латвии, трансляция которой велась в Facebook.

Березовская уточнила, что решение будет обжаловано в Генпрокуратуре. В мероприятии, на котором она выступала, приняли участие сотрудники СМИ из Латвии, России, Германии, Эстонии и Бельгии, а также правозащитники.

Еще в декабре русскоязычным латвийским журналистам предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Европейского союза. У сотрудников СМИ провели обыски и взяли подписку о невыезде.

Упомянутые Sputnik Латвия и Baltnews связаны с МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих изданий латвийские журналисты работают в качестве внештатных авторов.

МИД РФ назвал действия латвийских властей "карательной акцией", которая не оставляет сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений. Ведомство пообещало поднять вопрос давления на журналистов на площадке СМИД ОБСЕ.