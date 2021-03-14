Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:23   14 Марта 2021
Политика

Прокуратура Риги отказалась закрывать дело против русскоязычных латвийских журналистов

Прокуратура Риги отказалась закрывать дело против русскоязычных латвийских журналистов

Прокуратура Риги приняла решение не закрывать дело против русскоязычных журналистов, связанных с Baltnews и Sputnik Латвия.

По словам журналиста Аллы Березовской, надзирающая прокуратура Рижского судебного округа ответила отказом на просьбу прекратить уголовное преследование.

"Прокуратура отказала нам, и это была первая инстанция", — сказала она на конференции, организованной Русским союзом Латвии, трансляция которой велась в Facebook.

Березовская уточнила, что решение будет обжаловано в Генпрокуратуре. В мероприятии, на котором она выступала, приняли участие сотрудники СМИ из Латвии, России, Германии, Эстонии и Бельгии, а также правозащитники.

Еще в декабре русскоязычным латвийским журналистам предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Европейского союза. У сотрудников СМИ провели обыски и взяли подписку о невыезде.

Упомянутые Sputnik Латвия и Baltnews связаны с МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих изданий латвийские журналисты работают в качестве внештатных авторов.

МИД РФ назвал действия латвийских властей "карательной акцией", которая не оставляет сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений. Ведомство пообещало поднять вопрос давления на журналистов на площадке СМИД ОБСЕ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#латвия #прокуратура #журналисты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров